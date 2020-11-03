***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 11:44
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885667
BIST
13:011.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:018,4852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,4990
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:019,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1028
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:01518,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,72
|Açılış
|: 518,09
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler12:59
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.091.925
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,40
|710.230.533
|% 0,63
|
|PETKM
|4,23
|677.219.618
|% 3,17
|
|TSKB
|2,37
|562.919.579
|% -7,06
|
|KRDMD
|3,31
|497.139.553
|% -2,93
|
|GARAN
|6,66
|420.731.258
|% 0,76
|
|TSKB
|2,37
|562.919.579
|% -7,06
|
|PETKM
|4,23
|677.219.618
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,31
|497.139.553
|% -2,93
|
|DOHOL
|2,47
|332.427.853
|% 1,23
|
|ODAS
|3,26
|381.705.107
|% 2,19
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4828
|8,4868
|% 0,55
|
|Euro
|9,9237
|9,9281
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,9907
|11,0458
|% 1,12
|
|Frank
|9,2270
|9,2826
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2552
|2,2665
|% 0,51
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,14
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|38,09
|
|Yarım
|1.653
|1.696
|18,42
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,08
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|1,31
|