***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 11:15
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888079
BIST
11:091.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:097,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:099,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0823
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:09472,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,88
|Açılış
|: 472,88
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:09
|BFREN
|1.145,80
|40.615.836
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.569.324
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.930.368
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.980.984
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,64
|2.609.796.406
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,90
|936.627.090
|% 3,57
|
|THYAO
|11,89
|774.191.366
|% 0,93
|
|AKBNK
|6,32
|773.303.623
|% 1,61
|
|KRDMD
|4,14
|767.434.260
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,90
|936.627.090
|% 3,57
|
|GARAN
|8,64
|2.609.796.406
|% 1,65
|
|KRDMD
|4,14
|767.434.260
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,93
|329.438.218
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,88
|598.048.872
|% 2,09
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8372
|7,8451
|% 0,65
|
|Euro
|9,2356
|9,2711
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,3396
|10,3914
|% 0,71
|
|Frank
|8,5558
|8,6073
|% 1,07
|
|Riyal
|2,0911
|2,1016
|% 0,95
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|2,66
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,09
|
Seans Raporu
11:09
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