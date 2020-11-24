***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 13:49
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889732
BIST
16:391.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,47
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:397,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:399,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1260
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:39462,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,91
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KONYA
|1.186,20
|172.308.424
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|307.947.384
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.221
|% 9,99
|
|RODRG
|12,80
|5.662.720
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|110.168.841
|% -8,70
|
|GARAN
|9,01
|4.307.030.388
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|2.879.081.414
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.068.998.850
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,72
|1.649.800.010
|% -7,02
|
|THYAO
|11,82
|1.418.805.130
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,10
|2.879.081.414
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.068.998.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|4.307.030.388
|% -0,66
|
|TSKB
|2,57
|942.869.331
|% 7,98
|
|SKBNK
|1,51
|553.603.012
|% 2,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9574
|7,9609
|% 0,93
|
|Euro
|9,4545
|9,4640
|% 1,35
|
|Sterlin
|10,5986
|10,6517
|% 1,20
|
|Frank
|8,7047
|8,7572
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1197
|2,1303
|% 1,09
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,51
|
|Altın Gr.
|462
|463
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.133
|-75,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-89,91
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-43,50
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,75
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,88
|-0,10
|
|B. Petrol
|46,57
|46,57
|0,53
|