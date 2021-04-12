***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 15:21
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926697
BIST
15:131.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:138,1508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:139,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0120
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
15:13456,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 456,93
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:13
|PENGD
|4,51
|140.360.022
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|648.011
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|827.470
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.627.797
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,38
|16.056.796
|% -9,88
|
|GSRAY
|3,55
|279.121.867
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,81
|959.478.844
|% -4,36
|
|EREGL
|16,41
|506.094.565
|% 0,61
|
|HALKB
|4,59
|469.242.364
|% 1,10
|
|GARAN
|6,63
|450.943.964
|% -0,15
|
|PETKM
|6,10
|429.006.405
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,06
|262.029.649
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,84
|218.365.382
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|469.242.364
|% 1,10
|
|TSKB
|1,35
|108.483.051
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|279.121.867
|% -9,67
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1469
|8,1508
|% -0,05
|
|Euro
|9,7090
|9,7152
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,1874
|11,2435
|% 0,41
|
|Frank
|8,7895
|8,8424
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1672
|2,1781
|% -0,03
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-0,97
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|0,64
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|