***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 15:50
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934422
BIST
17:051.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,95
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.412
17:058,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:0510,0087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:05480,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,10
|Açılış
|: 480,73
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,78
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KARTN
|61,60
|57.517.877
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.558
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.650.551
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.802.783
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,70
|57.187.422
|% -7,92
|
|SEKUR
|24,20
|13.990.788
|% -7,56
|
|EREGL
|19,55
|1.564.189.144
|% 3,11
|
|THYAO
|12,67
|1.085.872.483
|% -1,93
|
|GARAN
|7,28
|805.641.737
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,54
|802.208.227
|% 2,03
|
|PETKM
|6,85
|753.410.765
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|318.545.827
|% -2,36
|
|DOHOL
|2,95
|332.585.038
|% -0,34
|
|GARAN
|7,28
|805.641.737
|% -1,22
|
|PETKM
|6,85
|753.410.765
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,54
|802.208.227
|% 2,03
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3139
|8,3185
|% 0,86
|
|Euro
|10,0027
|10,0087
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,4818
|11,5394
|% 0,37
|
|Frank
|9,0734
|9,1281
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2108
|2,2219
|% 0,80
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,55
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,10
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|0,86
|
Seans Raporu
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