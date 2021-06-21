***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:01
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943282
BIST
11:301.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,67
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.388
En Düşük
1.378
11:308,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
11:3010,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0721
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
11:30503,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,33
|Açılış
|: 503,00
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,52
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler11:30
|OZBAL
|10,12
|7.516.023
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.512.395
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.137.372
|% 9,96
|
|CLEBI
|229,10
|64.152.721
|% 8,68
|
|EUKYO
|8,58
|5.994.295
|% 8,61
|
|BERA
|15,24
|1.897.731
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|THYAO
|14,60
|670.150.406
|% 0,41
|
|GARAN
|8,08
|299.575.379
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,07
|248.524.580
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,78
|199.296.798
|% -0,15
|
|GSRAY
|4,06
|191.694.863
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,07
|248.524.580
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,15
|124.829.217
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,06
|191.694.863
|% 2,78
|
|THYAO
|14,60
|670.150.406
|% 0,41
|
|GARAN
|8,08
|299.575.379
|% -0,98
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7739
|8,7762
|% 0,45
|
|Euro
|10,4361
|10,4399
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,0909
|12,1515
|% 0,52
|
|Frank
|9,4706
|9,5277
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3301
|2,3418
|% 0,32
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|19,38
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,22
|