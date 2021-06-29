***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 14:42
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944784
BIST
15:571.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,40
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
15:578,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
15:5710,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0220
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
15:57491,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,04
|Açılış
|: 491,48
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TKURU
|271,00
|3.421.104
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.450.997
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|412.467.820
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.601.968
|% 9,88
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.324.938
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,84
|32.167.624
|% -8,16
|
|THYAO
|13,45
|950.403.443
|% -2,96
|
|GARAN
|8,18
|721.685.437
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|458.126.129
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|412.467.820
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,50
|355.764.553
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,92
|458.126.129
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|224.035.732
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|98.370.987
|% 1,01
|
|TSKB
|1,26
|111.182.765
|% -0,79
|
|GARAN
|8,18
|721.685.437
|% 0,00
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7409
|8,7484
|% 0,75
|
|Euro
|10,3908
|10,3961
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,0129
|12,0732
|% -0,11
|
|Frank
|9,4071
|9,4637
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3174
|2,3291
|% 0,33
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,02
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.337
|-19,00
|
|Tam
|3.242
|3.326
|-48,53
|
|Yarım
|1.567
|1.609
|-23,47
|
|Çeyrek
|786
|804
|-11,73
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,39
|