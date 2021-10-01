***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2021 10:10
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966016
BIST
12:581.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,54
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:588,8740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:5810,2810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:58499,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,82
|Açılış
|: 499,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:56
|GARFA
|12,87
|4.496.944
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.873.564
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.541.952
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|174.756.968
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|EUYO
|3,46
|1.896.674
|% -7,24
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|YEOTK
|71,80
|35.315.426
|% -6,87
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|MAREN
|8,73
|413.599.806
|% 5,05
|
|THYAO
|13,87
|385.255.259
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,46
|246.040.545
|% 7,79
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|ODAS
|1,38
|68.463.613
|% 0,73
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8732
|8,8749
|% -0,15
|
|Euro
|10,2763
|10,2824
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9161
|11,9759
|% -0,13
|
|Frank
|9,4644
|9,5214
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3554
|2,3673
|% -0,22
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-1,68
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|8,61
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|4,17
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,39
|