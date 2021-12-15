***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2021 10:15
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983225
BIST
17:072.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 24,85
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:0714,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3776
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:0716,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,4546
|Açılış
|: 16,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:07841,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 22,22
|Açılış
|: 841,84
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DOGUB
|3,85
|3.333.335
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.177.968
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.060.777
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.569.654
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.747.756
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|MERIT
|31,08
|93.131.057
|% -9,44
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|OYLUM
|7,80
|17.556.621
|% -7,25
|
|THYAO
|23,90
|4.278.896.640
|% 5,85
|
|GARAN
|12,14
|3.414.057.977
|% -0,16
|
|KRDMD
|11,86
|3.042.863.353
|% 1,45
|
|SISE
|16,31
|2.510.426.986
|% -1,69
|
|YKBNK
|3,86
|1.877.988.129
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,69
|1.402.776.288
|% 0,00
|
|TSKB
|1,68
|845.005.223
|% -1,18
|
|YKBNK
|3,86
|1.877.988.129
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,24
|456.461.907
|% -1,59
|
|GARAN
|12,14
|3.414.057.977
|% -0,16
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7724
|14,7879
|% 2,72
|
|Euro
|16,6530
|16,6702
|% 2,82
|
|Sterlin
|19,5366
|19,6346
|% 2,95
|
|Frank
|15,9250
|16,0210
|% 2,69
|
|Riyal
|3,9304
|3,9501
|% 2,74
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,64
|
|Altın Gr.
|842
|842
|22,83
|
|Cumhuriyet
|5.577
|5.661
|169,00
|
|Tam
|5.561
|5.706
|182,72
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,39
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,20
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,25
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,42
|