***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 10:05
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988557
BIST
13:291.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 42,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
13:2913,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,3317
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
13:2915,1763
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3745
|Açılış
|: 15,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
13:29773,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 14,41
|Açılış
|: 773,41
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:27
|CRFSA
|46,22
|4.668.775
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.777.900
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|320.513.984
|% 9,91
|
|IHEVA
|1,13
|25.736.952
|% 9,71
|
|BAGFS
|16,94
|42.601.402
|% -4,29
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|AKGRT
|9,77
|8.602.671
|% -3,46
|
|KZBGY
|29,66
|8.967.698
|% -3,39
|
|AVGYO
|2,86
|4.284.601
|% -3,05
|
|THYAO
|22,94
|1.559.419.597
|% 5,04
|
|EREGL
|30,20
|1.173.472.145
|% 3,28
|
|GARAN
|11,53
|1.145.866.210
|% 0,61
|
|SASA
|56,00
|977.225.250
|% 5,16
|
|SISE
|14,27
|786.868.964
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,50
|586.212.638
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,27
|273.099.123
|% 1,79
|
|GARAN
|11,53
|1.145.866.210
|% 0,61
|
|IHLAS
|0,62
|51.236.664
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|61.758.635
|% -2,63
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3857
|13,4000
|% 2,54
|
|Euro
|15,1349
|15,1763
|% 2,53
|
|Sterlin
|17,9454
|18,0354
|% 1,99
|
|Frank
|14,4580
|14,5451
|% 1,83
|
|Riyal
|3,5373
|3,5551
|% 1,70
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,50
|
|Altın Gr.
|773
|773
|14,14
|
|Cumhuriyet
|5.140
|5.218
|58,00
|
|Tam
|5.120
|5.254
|67,20
|
|Yarım
|2.475
|2.542
|32,50
|
|Çeyrek
|1.241
|1.271
|16,26
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,13
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|0,38
|