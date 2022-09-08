***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2022 10:00
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061323
BIST
10:443.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 61,19
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:4418,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2405
En Düşük
18,2142
10:4418,2346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:441.008,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.008,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ZRGYO
|4,98
|58.589.813
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,18
|12.688.333
|% 8,82
|
|MTRKS
|37,68
|56.806.905
|% 8,65
|
|BURCE
|38,40
|9.663.617
|% 8,41
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,36
|80.762.860
|% -4,52
|
|ATAGY
|5,05
|680.694
|% -4,36
|
|DMSAS
|8,05
|5.024.386
|% -3,94
|
|TSKB
|6,60
|27.611.198
|% -3,37
|
|EKGYO
|5,08
|1.500.103.094
|% 4,10
|
|THYAO
|75,65
|1.356.367.988
|% 1,27
|
|EREGL
|31,82
|953.365.986
|% 3,51
|
|KRDMD
|13,46
|865.370.767
|% 2,83
|
|AKBNK
|15,69
|851.169.237
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,08
|1.500.103.094
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,92
|841.117.321
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|865.370.767
|% 2,83
|
|AKBNK
|15,69
|851.169.237
|% 0,00
|
|HALKB
|11,51
|608.112.407
|% 1,14
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2362
|18,2405
|% 0,14
|
|Euro
|18,2261
|18,2346
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,8921
|20,9969
|% -0,35
|
|Frank
|18,6090
|18,7211
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8395
|4,8637
|% 0,08
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.803
|6.878
|-17,00
|
|Yarım
|3.315
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,62
|