***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 15:57
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079511
BIST
17:214.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 27,11
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:2118,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:2119,0673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2155
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:211.049,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.049,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:21
|VERUS
|96,80
|54.691.292
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.417.309
|% 9,99
|
|ESEN
|68,30
|242.953.310
|% 9,98
|
|TUCLK
|33,06
|65.162.764
|% 9,98
|
|ERCB
|125,80
|80.079.370
|% 9,97
|
|SNGYO
|4,23
|21.808.442
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.479.607
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,65
|229.784.786
|% -9,31
|
|TURGG
|265,60
|37.735.114
|% -8,54
|
|IZFAS
|5,42
|14.314.578
|% -5,08
|
|EKGYO
|5,37
|3.112.833.151
|% -0,19
|
|ODAS
|10,89
|2.875.788.475
|% 9,12
|
|KOZAL
|226,30
|1.590.154.542
|% 1,34
|
|PGSUS
|386,50
|1.509.314.007
|% 0,05
|
|BIMAS
|136,80
|1.342.969.332
|% -3,93
|
|EKGYO
|5,37
|3.112.833.151
|% -0,19
|
|ODAS
|10,89
|2.875.788.475
|% 9,12
|
|PSGYO
|8,37
|877.172.447
|% 6,22
|
|HALKB
|8,90
|900.403.753
|% -0,89
|
|VAKBN
|9,13
|877.278.001
|% -1,51
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5426
|18,5555
|% 0,35
|
|Euro
|19,0501
|19,0673
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,7065
|21,8153
|% 0,53
|
|Frank
|19,4199
|19,5368
|% 1,82
|
|Riyal
|4,9141
|4,9388
|% 0,22
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|7,12
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.931
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.366
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
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17:36MARTI
Yüzde 7.20 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 683, 062 adet işlem
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17:35DAGI
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 209, 835 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 44 artarak (% 0.19 ) 4, 893
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17:34XU100
Endeks 4, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 86, 094.00 milyon TL de
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17:34EGPRO
Yüzde 9.98 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 812, 691 adet işlem