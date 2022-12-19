***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2022 13:25
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088395
BIST
13:435.364
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 150,13
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.376
En Düşük
5.268
13:4318,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
13:4319,8163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0509
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
13:431.077,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.077,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler13:43
|UMPAS
|5,00
|1.646.780
|% 287,60
|
|PLTUR
|13,32
|2.303.401
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.601.232.015
|% 9,98
|
|HALKB
|15,66
|1.295.766.028
|% 9,97
|
|SANEL
|16,14
|7.149.240
|% 9,95
|
|PAMEL
|243,00
|19.882.260
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.328.704
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|55.221.196
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.479.786
|% -9,96
|
|ARASE
|232,40
|253.359.897
|% -8,93
|
|YKBNK
|12,70
|8.625.714.927
|% 8,09
|
|PETKM
|20,12
|5.961.297.820
|% 4,90
|
|ISCTR
|13,54
|4.238.070.648
|% 8,93
|
|THYAO
|142,80
|3.927.733.763
|% 2,51
|
|AKBNK
|20,38
|3.608.471.723
|% 9,28
|
|YKBNK
|12,70
|8.625.714.927
|% 8,09
|
|ISCTR
|13,54
|4.238.070.648
|% 8,93
|
|EKGYO
|8,39
|2.599.466.465
|% 2,07
|
|PETKM
|20,12
|5.961.297.820
|% 4,90
|
|VAKBN
|13,77
|3.601.232.015
|% 9,98
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6485
|18,6513
|% 0,00
|
|Euro
|19,8075
|19,8163
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7134
|22,8273
|% 0,44
|
|Frank
|19,9477
|20,0679
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,03
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,63
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|2,26
|
|Cumhuriyet
|7.230
|7.339
|14,00
|
|Tam
|7.265
|7.311
|53,00
|
|Yarım
|3.518
|3.574
|26,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|13,99
|0,06
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|0,65
|