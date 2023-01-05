***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:32
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093494
BIST
10:215.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,87
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.515
10:2118,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:2119,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0667
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:211.117,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.117,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:19
|DYOBY
|32,12
|55.882.810
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|8.350.677
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|26.397.100
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.688,10
|57.882.060
|% 8,74
|
|ULUSE
|202,50
|3.257.213
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.726.333
|% -9,87
|
|LIDER
|80,45
|3.562.857
|% -8,58
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,60
|1.831.072.861
|% 1,58
|
|THYAO
|146,70
|1.385.867.234
|% 1,52
|
|KRDMD
|19,70
|911.867.026
|% -0,45
|
|ASELS
|65,40
|884.004.879
|% 0,38
|
|EKGYO
|9,48
|876.630.008
|% 0,64
|
|EKGYO
|9,48
|876.630.008
|% 0,64
|
|KRDMD
|19,70
|911.867.026
|% -0,45
|
|EREGL
|43,60
|1.831.072.861
|% 1,58
|
|YKBNK
|11,74
|258.712.668
|% 0,86
|
|ISCTR
|12,57
|256.813.290
|% 0,32
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7502
|18,7529
|% 0,06
|
|Euro
|19,9297
|19,9600
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4783
|22,5910
|% -0,25
|
|Frank
|20,0668
|20,1877
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9720
|4,9969
|% 0,05
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.614
|-12,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|
Seans Raporu
10:19
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10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, AKSEN
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10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ARCLK, TKFEN
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10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 72 artarak (% 0.24 ) 4, 906
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10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, EYGYO, DOGUB
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10:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, MARTI, ULUSE