***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 10:01
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109759
BIST
17:284.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -142,90
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
17:2818,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
17:2820,2613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0502
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2408
17:281.133,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.133,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler17:28
|OYAKC
|22,66
|291.499.822
|% 10,00
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|BASCM
|4,44
|430.915
|% 9,63
|
|BOBET
|13,68
|56.901.971
|% 9,35
|
|POLHO
|9,66
|51.477.727
|% 9,15
|
|SDTTR
|90,90
|80.287.612
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.921.680
|% -9,97
|
|ATSYH
|83,10
|1.462.496
|% -8,88
|
|COSMO
|103,00
|1.283.795
|% -8,85
|
|KLGYO
|2,45
|55.674.158
|% -8,24
|
|THYAO
|137,90
|1.874.015.288
|% -3,36
|
|SISE
|41,52
|1.214.560.799
|% -3,53
|
|EREGL
|39,18
|1.202.600.677
|% -0,20
|
|TUPRS
|567,40
|1.149.186.263
|% -5,28
|
|KOZAL
|514,40
|798.918.526
|% -4,30
|
|EKGYO
|7,09
|407.091.875
|% -2,48
|
|YKBNK
|8,76
|434.949.385
|% -2,88
|
|AKBNK
|15,87
|772.215.116
|% -3,88
|
|ALBRK
|3,16
|119.322.785
|% -3,36
|
|KRDMD
|16,93
|557.786.539
|% 3,55
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8237
|18,8283
|% 0,05
|
|Euro
|20,2552
|20,2613
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,6326
|22,7461
|% 0,10
|
|Frank
|20,2257
|20,3476
|% -0,06
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,05
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.740
|7.792
|-69,00
|
|Yarım
|3.781
|3.813
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,77
|80,77
|0,83
|
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