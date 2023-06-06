***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.06.2023 13:57
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156391
BIST
14:525.363
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -9,31
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5221,5093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2524
|Açılış
|: 21,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5223,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2759
|Açılış
|: 23,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:521.358,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.358,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:50
|KLRHO
|15,93
|215.782.377
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|104.728.428
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,78
|25.179.937
|% 9,66
|
|BURCE
|164,10
|139.998.277
|% 9,18
|
|IMASM
|21,80
|686.053.141
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.704.652
|% -9,97
|
|MARKA
|11,46
|57.248.307
|% -7,43
|
|OZRDN
|15,27
|14.132.040
|% -6,15
|
|YESIL
|4,19
|90.134.014
|% -5,84
|
|THYAO
|162,60
|6.651.013.743
|% -1,16
|
|SASA
|65,40
|5.093.990.093
|% 2,51
|
|KCHOL
|95,05
|4.127.435.596
|% 1,33
|
|ASELS
|52,85
|3.905.203.555
|% 3,42
|
|EREGL
|35,12
|2.780.301.946
|% 0,06
|
|EKGYO
|7,48
|1.789.826.945
|% -1,58
|
|YKBNK
|11,94
|2.133.323.519
|% -1,08
|
|ISCTR
|12,75
|2.199.350.624
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,81
|422.916.851
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,91
|2.594.068.178
|% -1,43
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4983
|21,5173
|% 1,23
|
|Euro
|23,0811
|23,1763
|% 1,20
|
|Sterlin
|26,6149
|26,7484
|% 1,01
|
|Frank
|23,6024
|23,7445
|% 1,03
|
|Riyal
|5,7196
|5,7483
|% 1,19
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|2,58
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.358
|17,06
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.124
|9.361
|160,15
|
|Yarım
|4.489
|4.562
|37,00
|
|Çeyrek
|2.237
|2.281
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,35
|16,36
|0,24
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-1,68
|