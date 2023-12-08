***ATEKS* *INTEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.12.2023 18:48
***ATEKS******INTEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATEKS, INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATEKS.E ve INTEM.E payları 11/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224187
BIST
'
18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0517
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0988
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.867,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -19,62
|Açılış
|: 1.867,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.866,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|YAPRK
|245,30
|139.923.732
|% 10,00
|
|TURGG
|605,00
|50.807.495
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.305.793
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|35.770.032
|% 10,00
|
|KRGYO
|50,40
|70.496.878
|% -10,00
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|HATEK
|13,46
|93.210.460
|% -9,97
|
|SAMAT
|56,25
|13.638.206
|% -9,93
|
|EKOS
|39,88
|527.057.074
|% -9,16
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|ASTOR
|104,10
|1.548.519.334
|% -2,16
|
|ALFAS
|104,30
|1.436.683.028
|% 0,10
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,62
|136.433.431
|% -2,41
|
|FORMT
|3,60
|150.012.653
|% 9,76
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9648
|28,9746
|% 0,20
|
|Euro
|31,1462
|31,1611
|% -0,33
|
|Sterlin
|36,2057
|36,3873
|% -0,25
|
|Frank
|32,7488
|32,9461
|% -0,47
|
|Riyal
|7,7005
|7,7391
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|917,52
|918,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,97
|952,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,95
|75,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,58
|2.004,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem