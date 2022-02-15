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***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2022 10:02
***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATEKS

Açıklamalar Akın Tekstil A.Ş. ile ilgili olarak Akın Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001740


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PKENT 791,00 7.875.891 % 10,00  
OYLUM 5,87 11.386.828 % 9,93  
CEOEM 16,76 35.649.053 % 9,90  
ATSYH 14,60 805.949 % 9,04  
DZGYO 3,24 14.816.536 % 8,00  
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Sterlin 18,3975 18,4897 % 0,39  
Frank 14,6524 14,7406 % 0,21  
Riyal 3,6196 3,6377 % 0,22  
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Altın Ons 1.855 1.856 -16,45  
Altın Gr. 814 814 -3,80  
Cumhuriyet 5.404 5.485 8,00  
Tam 5.377 5.514 9,02  
Yarım 2.599 2.667 4,36  
Çeyrek 1.304 1.334 2,18  
Gümüş.Ons 23,41 23,46 -0,43  
Gümüş Gr. 10,27 10,29 -0,14  
B. Petrol 94,23 94,23 -2,25  
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