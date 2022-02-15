***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 10:02
***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATEKS
Açıklamalar Akın Tekstil A.Ş. ile ilgili olarak Akın Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001740
BIST
12:552.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 42,80
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.048
En Düşük
2.006
12:5513,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0397
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6402
En Düşük
13,5620
12:5515,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1259
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4881
En Düşük
15,3518
12:55814,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -3,80
|Açılış
|: 814,16
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler12:55
|PKENT
|791,00
|7.875.891
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,87
|11.386.828
|% 9,93
|
|CEOEM
|16,76
|35.649.053
|% 9,90
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,24
|14.816.536
|% 8,00
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|23.682.027
|% -7,28
|
|DERHL
|4,91
|16.681.003
|% -5,21
|
|DAGHL
|12,15
|1.663.485
|% -5,08
|
|THYAO
|29,46
|3.568.839.584
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,94
|1.117.062.235
|% 3,74
|
|EREGL
|28,80
|835.728.724
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,12
|762.482.204
|% 0,98
|
|KOZAL
|129,40
|699.488.291
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,12
|762.482.204
|% 0,98
|
|THYAO
|29,46
|3.568.839.584
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,94
|1.117.062.235
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,30
|209.679.903
|% 1,77
|
|PETKM
|8,32
|422.410.364
|% 3,35
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6273
|13,6319
|% 0,29
|
|Euro
|15,4755
|15,4881
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,3975
|18,4897
|% 0,39
|
|Frank
|14,6524
|14,7406
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6196
|3,6377
|% 0,22
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-16,45
|
|Altın Gr.
|814
|814
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.485
|8,00
|
|Tam
|5.377
|5.514
|9,02
|
|Yarım
|2.599
|2.667
|4,36
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|-2,25
|