***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 15:00
***ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATEKS
Açıklamalar Akın Tekstil A.Ş. ile ilgili olarak Haydar Akın Holding A.Ş. adına Henza Çolakoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032928
BIST
15:242.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,76
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.445
15:2416,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0531
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4028
En Düşük
16,3130
15:2417,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0312
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:24981,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,48
|Açılış
|: 981,08
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:22
|RODRG
|17,60
|3.733.380
|% 10,00
|
|AKSA
|54,15
|263.078.548
|% 9,57
|
|HATEK
|21,10
|37.525.461
|% 8,76
|
|ULUUN
|13,80
|183.186.638
|% 7,14
|
|SAYAS
|35,64
|17.682.108
|% 6,64
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|358.340.375
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,44
|21.992.127
|% -6,27
|
|PRKAB
|33,74
|42.967.015
|% -4,90
|
|THYAO
|44,84
|3.342.147.770
|% 0,85
|
|KARSN
|6,69
|2.012.096.066
|% 4,53
|
|EREGL
|33,06
|1.405.242.424
|% 1,97
|
|KRDMD
|14,65
|1.327.337.784
|% 0,00
|
|SISE
|20,46
|1.154.510.196
|% -2,11
|
|KARSN
|6,69
|2.012.096.066
|% 4,53
|
|AKFGY
|2,74
|358.340.375
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|469.944.484
|% 0,27
|
|HALKB
|5,64
|673.740.881
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,49
|491.707.957
|% -1,32
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3945
|16,4034
|% 0,33
|
|Euro
|17,5815
|17,5903
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,6524
|20,7560
|% 0,51
|
|Frank
|17,0861
|17,1891
|% 0,64
|
|Riyal
|4,3574
|4,3793
|% 0,30
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|6,06
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,25
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.481
|6.644
|50,45
|
|Yarım
|3.132
|3.214
|24,40
|
|Çeyrek
|1.571
|1.607
|12,20
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,23
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,73
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:36GLCVY
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 470, 368 adet işlem
-
15:35AKFGY
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 990, 724 adet işlem
-
15:34PRKAB
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 238, 999 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 54 kaybederek (% -0.28 ) 2, 725
-
15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, AKFGY