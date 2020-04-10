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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

10.04.2020 18:55
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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Piramit Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,005
BPP (günlük)
% 0,0015 % 0,008
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015 % 0,01
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.052
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
36.427
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
90.479
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
46.638.722
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,194



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837275


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IEYHO 0,55 18.044.803 % 10,00  
FRIGO 10,67 682.550 % 10,00  
ISKUR 374.000,00 374.000 % 10,00  
BMELK 1,76 707.808 % 10,00  
YBTAS 5.218,20 463.462 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3225 8,3643 % 0,49  
Frank 6,9006 6,9421 % 0,49  
Riyal 1,7745 1,7834 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.689 3,06  
Altın Gr. 363 363 2,45  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.386 2.450 4,70  
Yarım 1.161 1.192 0,40  
Çeyrek 582 596 0,40  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
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