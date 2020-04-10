***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
10.04.2020 18:55
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
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Açıklama
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Piramit Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,005
BPP (günlük)
% 0,0015 % 0,008
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015 % 0,01
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.052
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
36.427
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
90.479
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
46.638.722
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,194
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837275
BIST