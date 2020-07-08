***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaAracılık hizmetleri için ödenen komisyon tabloda yer almaktadır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PİRAMİT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,005Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,005BPP (günlük)% 0,0015 % 0,008Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,015 % 0,01Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2020 2020 2020Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)54.052 22.367 76.419Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)36.427 32.786 69.213Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)90.479 55.153 145.632Ortalama Net Aktif Değer (TL)46.638.722 44.527.442 45.625.307Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,194 % 0,124 % 0,319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857354BIST