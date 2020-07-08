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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

08.07.2020 18:18
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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Aracılık hizmetleri için ödenen komisyon tabloda yer almaktadır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PİRAMİT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,005
BPP (günlük)
% 0,0015 % 0,008
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015 % 0,01
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.052 22.367 76.419
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
36.427 32.786 69.213
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
90.479 55.153 145.632
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
46.638.722 44.527.442 45.625.307
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,194 % 0,124 % 0,319



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857354


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6045 8,6476 % 0,30  
Frank 7,2803 7,3241 % 0,43  
Riyal 1,8241 1,8333 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 15,21  
Altın Gr. 400 400 3,78  
Cumhuriyet 2.589 2.611 27,20  
Tam 2.665 2.679 27,90  
Yarım 1.294 1.311 13,70  
Çeyrek 647 656 6,90  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 0,37  
Gümüş Gr. 4,11 4,12 0,08  
B. Petrol 42,94 42,94 -0,14  
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