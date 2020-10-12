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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

12.10.2020 18:31
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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar tabloda yer almaktadır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PİRAMİT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,125 % 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,005
BPP (günlük)
% 0,0015 % 0,008
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015 % 0,01
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.052 22.367 76.419 31.518 107.937
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
36.427 32.786 69.213 36.505 105.718
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)

Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
90.479 55.153 145.632 68.023 213.655
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
46.638.722 44.527.442 45.625.307 62.087.674 51.141.951
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,194 % 0,124 % 0,319 % 0,1096 % 0,0105



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880870


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVT 7,70 422.176.041 % 10,00  
EGCYO 1,87 2.618.198 % 10,00  
RALYH 5,94 8.777.410 % 10,00  
FLAP 6,27 68.229.984 % 10,00  
DAGHL 12,10 2.418.524 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8733 7,8818 % 0,32  
Euro 9,2958 9,3083 % 0,15  
Sterlin 10,2618 10,3133 % 0,41  
Frank 8,6294 8,6813 % 0,37  
Riyal 2,0937 2,1042 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 -5,95  
Altın Gr. 488 488 -0,02  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 0,04  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,03  
B. Petrol 41,59 41,59 -1,26  
Seans Raporu 18:05
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