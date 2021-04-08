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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

08.04.2021 18:13



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.
 (Şirketimiz İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ters Repo (O/N), Ters Repo (Vadeli)  işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,0015 'tir. 
 Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER AŞ GLOBAL MENKUL DEĞERLER AŞ PRAMİT MENKUL KIYMETLER AŞ
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
69.427
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
53.110
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
616
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
123.153
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
83.514.077
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,147464



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925589


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 6,71 28.428.183 % 10,00  
SAMAT 6,82 42.200.762 % 10,00  
FRIGO 51,85 70.978.874 % 9,99  
MTRKS 37,26 250.462 % 9,98  
GLRYH 3,64 12.787.672 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1317 8,1422 % -0,05  
Euro 9,7030 9,7210 % 0,31  
Sterlin 11,1506 11,2066 % -0,10  
Frank 8,7762 8,8291 % 0,52  
Riyal 2,1635 2,1744 % -0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 17,30  
Altın Gr. 460 460 4,38  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,46 25,49 0,33  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,08  
B. Petrol 63,09 63,09 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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