***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
08.04.2021 18:13
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.
(Şirketimiz İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ters Repo (O/N), Ters Repo (Vadeli) işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,0015 'tir.
Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER AŞ GLOBAL MENKUL DEĞERLER AŞ PRAMİT MENKUL KIYMETLER AŞ
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
69.427
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
53.110
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
616
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
123.153
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
83.514.077
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,147464
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925589
BIST