***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaAracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.(Şirketimiz İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ters Repo (O/N), Ters Repo (Vadeli) işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,0015 'tir.AyrıcaIşık Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan hisse işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,25 dir.Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0,0015Ters Repo (O/N)% 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2021 2021 2021Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)69.427 55.022 124.449Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)53.110 53.282 106.392Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)616 695 1.311Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)123.153 108.999 232.152Ortalama Net Aktif Değer (TL)83.514.077 82.221.180 82.883.143Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,147464 % 0,132568 % 0,2801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947017BIST