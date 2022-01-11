***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
11.01.2022 18:32
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır. (Şirketimiz İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ters Repo (O/N), Ters Repo (Vadeli) işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,0015 'tir.
Ayrıca Işık Menkul Değerler A.Ş. ve
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş
ile yapılan hisse işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,25 dir.
Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
69.427 55.022 124.449 27.415 151.864 121.837 273.700
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
53.110 53.282 106.392 56.196 162.588 63.063 225.650
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
616 695 1.311 731 2.042 668 2.710
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
123.153 108.999 232.152 84.342 316.494 185.568 502.060
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
83.514.077 82.221.180 82.883.143 84.344.325 83.357.040 87.494.112 84.432.679
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,147464 % 0,132568 % 0,2801 % 0,099997 % 0,379685 % 0,212292 % 0,594628
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992820
BIST