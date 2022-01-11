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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

11.01.2022 18:32
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.   (Şirketimiz İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ters Repo (O/N), Ters Repo (Vadeli)  işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,0015 'tir.  
Ayrıca Işık Menkul Değerler A.Ş. ve 
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş 
ile yapılan hisse işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,25 dir.  
Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
69.427 55.022 124.449 27.415 151.864 121.837 273.700
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
53.110 53.282 106.392 56.196 162.588 63.063 225.650
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
616 695 1.311 731 2.042 668 2.710
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
123.153 108.999 232.152 84.342 316.494 185.568 502.060
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
83.514.077 82.221.180 82.883.143 84.344.325 83.357.040 87.494.112 84.432.679
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,147464 % 0,132568 % 0,2801 % 0,099997 % 0,379685 % 0,212292 % 0,594628



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992820


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 19,03 21.058.360 % 10,00  
ORCAY 36,30 18.165.583 % 10,00  
KRDMA 10,45 157.768.270 % 10,00  
KRDMB 10,45 83.243.820 % 10,00  
UZERB 61,90 733.206 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8190 13,8270 % 0,04  
Euro 15,7183 15,7385 % 0,51  
Sterlin 18,7858 18,8800 % 0,40  
Frank 14,9100 14,9998 % 0,43  
Riyal 3,6757 3,6942 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 11,12  
Altın Gr. 804 804 3,42  
Cumhuriyet 5.330 5.411 20,00  
Tam 5.302 5.435 15,55  
Yarım 2.563 2.629 7,52  
Çeyrek 1.285 1.314 3,76  
Gümüş.Ons 22,64 22,67 0,18  
Gümüş Gr. 10,02 10,04 0,05  
B. Petrol 82,32 82,32 1,45  
Seans Raporu 18:05
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