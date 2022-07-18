***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
18.07.2022 17:41
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır
Ayrıca A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan hisse işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025 dir.
Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
152.685 90.151 242.836
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
42.934 43.954 86.888
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
688 5.683 6.371
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
196.307 139.787 336.094
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
95.239.936 108.942.073 101.873.510
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,20612 % 0,12831 % 0,32991
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045903
BIST