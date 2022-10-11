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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

11.10.2022 18:20
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL EĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
152.685 90.151 242.836 73.169 316.005
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
42.934 43.954 86.888 43.959 130.846
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
688 5.683 6.371 14.036 20.407
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
196.307 139.787 336.094 131.164 467.258
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
95.239.936 108.942.073 101.873.510 125.698.824 109.730.795
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,20612 % 0,12831 % 0,32991 % 0,10435 % 0,42582



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070914


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BNTAS 6,27 235.435.633 % 10,00  
HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5452 18,5519 % -0,18  
Euro 17,9937 18,0607 % 0,05  
Sterlin 20,3085 20,4104 % -0,12  
Frank 18,5365 18,6482 % -0,19  
Riyal 4,9237 4,9484 % -0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 -0,18  
Altın Gr. 996 996 -0,50  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.700 6.768 -13,00  
Yarım 3.264 3.309 -6,00  
Çeyrek 1.635 1.655 -2,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,20 0,01  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,29  
B. Petrol 93,57 93,57 -2,62  
Seans Raporu 18:05
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