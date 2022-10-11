***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL EĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0,0015Ters Repo (O/N)% 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2022 2022 2022 2022 2022Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)152.685 90.151 242.836 73.169 316.005Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)42.934 43.954 86.888 43.959 130.846Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)688 5.683 6.371 14.036 20.407Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)196.307 139.787 336.094 131.164 467.258Ortalama Net Aktif Değer (TL)95.239.936 108.942.073 101.873.510 125.698.824 109.730.795Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,20612 % 0,12831 % 0,32991 % 0,10435 % 0,42582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070914BIST