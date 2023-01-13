***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
13.01.2023 18:05
% 0,32991 % 0,10435 % 0,42582 % 0,29239 % 0,76921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102236
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0517
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.154,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.154,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.156,27
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.316.651
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.341.737
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.315.592
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.315.592
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7925
|18,7981
|% 0,08
|
|Euro
|20,3505
|20,3567
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,8663
|22,9810
|% -0,02
|
|Frank
|20,1623
|20,2838
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.154
|7,34
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.835
|7.912
|102,00
|
|Yarım
|3.818
|3.872
|50,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.936
|25,00
|