***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
14.04.2023 18:21
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL EĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
187.865
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
19.420
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
20.920
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
228.205
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174.714.290
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138820
BIST