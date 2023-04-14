***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL EĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0,0015Ters Repo (O/N)% 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2023Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)187.865Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)19.420Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)20.920Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)228.205Ortalama Net Aktif Değer (TL)174.714.290Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,1306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138820BIST