***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
13.10.2023 15:08
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER AŞ A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER AŞ
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2023 2023 2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
187.865 234.031 421.896 678.888 1.100.784
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
19.420 18.931 38.352 29.169 67.521
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
20.920 32.039 52.959 36.298 89.257
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
228.205 285.001 513.207 744.355 1.257.562
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174.714.290 178.128.430 176.325.763 250.852.754 201.562.416
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1306 % 0,15999 % 0,291056 % 0,29673 % 0,623907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205925
BIST