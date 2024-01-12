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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

12.01.2024 18:09
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER AŞ A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER AŞ
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
187.865 234.031 421.896 678.888 1.100.784 152.616 1.253.399
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
19.420 18.931 38.352 29.169 67.521 34.792 102.312
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
20.920 32.039 52.959 36.298 89.257 37.087 126.345
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
228.205 285.001 513.207 744.355 1.257.562 226.518 1.482.056
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174.714.290 178.128.430 176.325.763 250.852.754 201.562.416 272.436.052 219.699.370
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1306 % 0,1599 % 0,291056 % 0,29673 % 0,623907 % 0,08314 % 0,67458



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239191


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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 55,00 27.167.309 % 10,00  
AYCES 847,00 251.176.483 % 10,00  
OZSUB 27,50 62.301.779 % 10,00  
AKMGY 158,60 36.962.391 % 9,99  
GIPTA 32,14 117.726.333 % 9,99  
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Dolar 30,0948 30,1001 % 0,37  
Euro 32,9793 32,9862 % -0,13  
Sterlin 38,2573 38,4492 % 0,28  
Frank 35,1999 35,4120 % 0,44  
Riyal 8,0011 8,0412 % 0,34  
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18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,25 23,28 % 0,66  
Platin 917,98 920,23 % 0,66  
Paladyum 976,88 981,71 % 0,66  
Brent Pet. 78,62 78,62 % 0,66  
Altın Ons 2.050,83 2.051,16 % 0,66  
Seans Raporu 18:00
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