***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER AŞ A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER AŞHisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0,0015Ters Repo (O/N)% 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)187.865 234.031 421.896 678.888 1.100.784 152.616 1.253.399Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)19.420 18.931 38.352 29.169 67.521 34.792 102.312Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)20.920 32.039 52.959 36.298 89.257 37.087 126.345Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)228.205 285.001 513.207 744.355 1.257.562 226.518 1.482.056Ortalama Net Aktif Değer (TL)174.714.290 178.128.430 176.325.763 250.852.754 201.562.416 272.436.052 219.699.370Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,1306 % 0,1599 % 0,291056 % 0,29673 % 0,623907 % 0,08314 % 0,67458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239191BIST