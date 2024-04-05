***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER AŞ A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER AŞHisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0,0015Ters Repo (O/N)% 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2024Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)304.489Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)31.469Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)40.410Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)376.368Ortalama Net Aktif Değer (TL)277.696.892Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,135531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268750BIST