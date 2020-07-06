***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2020 - 04.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıReform Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.06.2020Tescil Tarihi01.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.07.2020 / 10112Açıklamalar2020 yılı Faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda, Reform Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi 04.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar tarafından kabul edilmiş olup, 01.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06.07.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855009BIST