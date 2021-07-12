***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.07.2021 16:50
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.07.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi, 12.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950318
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
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|Önceki Kapanış
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1.382
En Düşük
1.355
18:008,6342
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0010,2477
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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En Düşük
10,2158
18:00500,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,92
|Açılış
|: 500,69
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|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.287.891
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.482.312
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.186
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.432.574.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.186.746
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.026.177
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.338.619
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.177.742
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.432.574.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.200.292
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6296
|8,6342
|% -0,28
|
|Euro
|10,2413
|10,2477
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,9457
|12,0056
|% -0,45
|
|Frank
|9,3871
|9,4437
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2931
|2,3046
|% -0,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,97
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|-0,57
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