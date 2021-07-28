***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.07.2021 12:42
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021, 12.07.2021,
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.07.2021
Tescil Tarihi
28.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.07.2021 / 10375
Açıklamalar
2021 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 28.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmişttir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952229
BIST
12:331.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:338,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:3310,1183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:33495,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 495,35
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KATMR
|3,19
|49.618.043
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.131.477
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.732.473
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,55
|40.115.735
|% 9,91
|
|KARYE
|10,71
|71.588.158
|% 9,51
|
|YAYLA
|4,82
|72.028.153
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,50
|10.356.461
|% -4,68
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|METUR
|6,96
|77.727.984
|% -3,73
|
|AVOD
|5,11
|3.299.004
|% -3,58
|
|GARAN
|8,23
|284.348.550
|% 0,37
|
|THYAO
|12,53
|250.225.003
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,52
|243.169.657
|% 0,40
|
|EREGL
|18,59
|226.681.615
|% 0,60
|
|PETKM
|5,54
|212.618.102
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,29
|160.335.070
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,54
|102.259.017
|% -0,39
|
|PETKM
|5,54
|212.618.102
|% -0,72
|
|KARSN
|4,00
|143.991.037
|% 1,27
|
|GARAN
|8,23
|284.348.550
|% 0,37
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5555
|8,5608
|% 0,02
|
|Euro
|10,1146
|10,1183
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8467
|11,9061
|% 0,02
|
|Frank
|9,3264
|9,3826
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2746
|2,2860
|% -0,03
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,20
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-3,14
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-1,51
|
|Çeyrek
|793
|811
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,26
|74,26
|0,74
|