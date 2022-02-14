***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.02.2022 18:11
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 14.02.2022 Tarihli Kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyururuz,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001613
BIST
14:372.050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 47,89
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:3713,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0548
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:3715,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1260
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:37812,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -5,40
|Açılış
|: 812,56
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:37
|DZGYO
|3,30
|26.998.433
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.092.625
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.017.448
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.636.127
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.754.709
|% -7,28
|
|DERHL
|4,91
|20.201.286
|% -5,21
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|ORCAY
|26,18
|22.222.960
|% -4,52
|
|THYAO
|29,66
|4.334.459.395
|% 3,71
|
|KRDMD
|11,89
|1.330.336.964
|% 3,30
|
|EREGL
|28,80
|999.202.271
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,13
|976.524.467
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,30
|761.903.368
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,13
|976.524.467
|% 1,23
|
|THYAO
|29,66
|4.334.459.395
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,32
|327.118.038
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,89
|1.330.336.964
|% 3,30
|
|PETKM
|8,33
|599.903.159
|% 3,48
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6397
|13,6470
|% 0,40
|
|Euro
|15,4788
|15,4882
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,4153
|18,5076
|% 0,49
|
|Frank
|14,6941
|14,7826
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6235
|3,6417
|% 0,33
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-18,03
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|5.409
|5.491
|14,00
|
|Tam
|5.380
|5.516
|11,75
|
|Yarım
|2.600
|2.668
|5,68
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|-2,71
|