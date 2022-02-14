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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.02.2022 18:11
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 14.02.2022 Tarihli Kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyururuz, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001613


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CEOEM 16,77 39.017.448 % 9,97  
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Frank 14,6941 14,7826 % 0,49  
Riyal 3,6235 3,6417 % 0,33  
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Altın Ons 1.854 1.854 -18,03  
Altın Gr. 813 813 -4,71  
Cumhuriyet 5.409 5.491 14,00  
Tam 5.380 5.516 11,75  
Yarım 2.600 2.668 5,68  
Çeyrek 1.304 1.334 2,84  
Gümüş.Ons 23,31 23,35 -0,54  
Gümüş Gr. 10,23 10,25 -0,18  
B. Petrol 93,77 93,77 -2,71  
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