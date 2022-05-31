***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2022 - 18.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıReform Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.05.2022Tescil Tarihi31.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.05.2022 / 10588Açıklamalar2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 31.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033548BIST