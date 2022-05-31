***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.05.2022 15:02
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2022 - 18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2022
Tescil Tarihi
31.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.05.2022 / 10588
Açıklamalar
2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 31.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033548
BIST
15:272.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,86
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
15:2716,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0392
|Açılış
|: 16,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
15:2717,5591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1066
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5317
15:27975,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,58
|Açılış
|: 975,86
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler15:25
|MRGYO
|1,54
|22.342.635
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.250.590
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|43.926.059
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.812.748
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.587.145
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|28.908.919
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|268.123.864
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,14
|23.891.682
|% -6,27
|
|THYAO
|49,18
|5.322.732.147
|% -0,69
|
|TUPRS
|276,30
|2.149.563.882
|% 6,68
|
|SASA
|35,28
|1.513.593.667
|% 3,22
|
|GARAN
|14,58
|1.459.881.407
|% 1,46
|
|KARSN
|7,11
|1.226.245.748
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,73
|640.902.681
|% 1,49
|
|DOHOL
|4,01
|938.603.091
|% 1,52
|
|TSKB
|2,26
|459.883.807
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,62
|910.453.796
|% 1,54
|
|KARSN
|7,11
|1.226.245.748
|% -2,20
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4099
|16,4192
|% 0,24
|
|Euro
|17,5596
|17,5786
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,5744
|20,6775
|% -0,43
|
|Frank
|17,0266
|17,1292
|% -0,07
|
|Riyal
|4,3617
|4,3836
|% 0,19
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,73
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|-3,00
|
|Tam
|6.464
|6.627
|-0,84
|
|Yarım
|3.124
|3.206
|-0,40
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,20
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,69
|
Seans Raporu
15:25
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-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 35 artarak (% 0.37 ) 2, 281
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ESCOM, OZRDN, MZHLD, SILVR
-
15:40
ALCAR, MZHLD, OZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
OTTO, AKFGY, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40FRIGO
Yüzde 5.00 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 683, 023 adet işlem