***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2023 - 05.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.07.2023Tescil Tarihi26.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.07.2023 - 10879Açıklamalar2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 26.07.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175543BIST