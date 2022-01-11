Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

11.01.2022 18:33
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödene


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen komisyon ve ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
216235,15 215105,03 431340,18 223208,4 654548,58 230856,81 885405,39
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
6300 6300 12600 6300 18900 6300 25200
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
83514077 82221180 82883143 84344325 83357040 87494112 84432679
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,266464 % 0,26928 % 0,535622 % 0,272109 % 0,807908 % 0,271055 % 1,0785



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992821


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.046
Değişim :  0,04% |  0,87
Açılış :  2.060  
Önceki Kapanış :  2.045  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 19,03 21.058.360 % 10,00  
ORCAY 36,30 18.165.583 % 10,00  
KRDMA 10,45 157.768.270 % 10,00  
KRDMB 10,45 83.243.820 % 10,00  
UZERB 61,90 733.206 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8189 13,8412 % 0,15  
Euro 15,7096 15,7341 % 0,48  
Sterlin 18,7881 18,8823 % 0,41  
Frank 14,9104 15,0002 % 0,43  
Riyal 3,6752 3,6937 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 12,72  
Altın Gr. 806 806 5,93  
Cumhuriyet 5.330 5.411 20,00  
Tam 5.302 5.435 15,55  
Yarım 2.563 2.629 7,52  
Çeyrek 1.285 1.314 3,76  
Gümüş.Ons 22,64 22,66 0,17  
Gümüş Gr. 10,06 10,07 0,08  
B. Petrol 82,45 82,45 1,58  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru