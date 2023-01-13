***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen komisyon ve ücretler,Portföy Yönetim Sözleşmesine istinaden 2022 yılı dönem sonunda 1.140.000 TL (Vergiler Dahil), Performans Primi olarak Portföy Yönetim Şirketine ödenmiştir.Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerDönem2022 2022 2022 2022 2022 *2022 2022Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun UnvanıMetro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)246400 285211 531611 329453 861064 1587482 2448546Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)6300 6300 12600 15750 28350 15750 44100Ortalama Net Aktif Değer (TL)95239936 108942073 101873510 125698824 109730795 170210013 125445867Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,26533 % 0,26758 % 0,5342 % 0,2746 % 0,8105 % 0,9419 % 1,987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102237BIST