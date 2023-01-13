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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

13.01.2023 18:06
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödene


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

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Açıklama

01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen komisyon ve ücretler,
Portföy Yönetim Sözleşmesine istinaden 2022 yılı dönem sonunda 1.140.000 TL (Vergiler Dahil), Performans Primi olarak Portföy Yönetim Şirketine ödenmiştir. 

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2022 2022 2022 2022 2022 *2022 2022
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
246400 285211 531611 329453 861064 1587482 2448546
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
6300 6300 12600 15750 28350 15750 44100
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
95239936 108942073 101873510 125698824 109730795 170210013 125445867
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,26533 % 0,26758 % 0,5342 % 0,2746 % 0,8105 % 0,9419 % 1,987



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102237


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ONCSM 37,40 6.427.901 % 10,00  
BRKSN 9,90 3.317.334 % 10,00  
BFREN 4.875,20 160.192.697 % 10,00  
KNFRT 15,07 22.384.004 % 10,00  
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Dolar 18,7873 18,7976 % 0,07  
Euro 20,3292 20,3403 % -0,26  
Sterlin 22,8597 22,9744 % -0,04  
Frank 20,1853 20,3069 % 0,14  
Riyal 4,9877 5,0127 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 11,92  
Altın Gr. 1.156 1.156 9,97  
Cumhuriyet 7.780 7.897 71,00  
Tam 7.854 7.933 123,00  
Yarım 3.827 3.882 60,00  
Çeyrek 1.919 1.941 30,00  
Gümüş.Ons 24,02 24,06 0,26  
Gümüş Gr. 14,54 14,57 0,20  
B. Petrol 85,00 85,00 0,97  
Seans Raporu 18:05
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