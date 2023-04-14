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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

14.04.2023 18:21
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödene


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2023
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
452135
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
19950
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174714290
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,270204



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138822


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 22,00 20.701.347 % 10,00  
IMASM 440,50 121.447.670 % 9,99  
BVSAN 63,85 388.365.525 % 9,99  
SKTAS 3,97 31.768.782 % 9,97  
CVKMD 127,00 3.102.356 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3625 19,3672 % 0,25  
Euro 21,2618 21,2783 % -0,35  
Sterlin 23,9666 24,0868 % -0,70  
Frank 21,5436 21,6734 % -0,48  
Riyal 5,1476 5,1734 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 -44,17  
Altın Gr. 1.243 1.243 -25,35  
Cumhuriyet 8.793 8.926 104,00  
Tam 8.721 8.843 52,00  
Yarım 4.259 4.327 25,00  
Çeyrek 2.130 2.164 13,00  
Gümüş.Ons 25,22 25,24 -0,60  
Gümüş Gr. 15,71 15,73 -0,34  
B. Petrol 86,35 86,35 0,26  
Seans Raporu 18:05
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