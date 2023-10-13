***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerOcak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerDönem2023 2023 2023 2023 2023Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun UnvanıMETRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞPortföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)452135 467707 919842 662528 1582370Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞMuhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)19950 22050 42000 22050 64050Ortalama Net Aktif Değer (TL)174714290 178128430 176325763 250852754 201562416Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,27204 % 0,274946 % 0,545491 % 0,2729 % 0,816828http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205926BIST