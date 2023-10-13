***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
13.10.2023 15:08
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2023 2023 2023 2023 2023
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
452135 467707 919842 662528 1582370
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
19950 22050 42000 22050 64050
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174714290 178128430 176325763 250852754 201562416
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,27204 % 0,274946 % 0,545491 % 0,2729 % 0,816828
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205926
BIST