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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

12.01.2024 18:10
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödene


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ METRO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
452135 467707 919842 662528 1582370 1300847 2883217
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
19950 22050 42000 22050 64050 22050 86100
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174714290 178128430 176325763 250852754 201562416 272436052 219699370
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,27204 % 0,274946 % 0,545491 % 0,2729 % 0,816828 % 0,48558 % 1,35153



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239193


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 55,00 27.167.309 % 10,00  
AYCES 847,00 251.176.483 % 10,00  
OZSUB 27,50 62.301.779 % 10,00  
AKMGY 158,60 36.962.391 % 9,99  
GIPTA 32,14 117.726.333 % 9,99  
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Dolar 30,0957 30,1024 % 0,38  
Euro 32,9815 32,9915 % -0,11  
Sterlin 38,2604 38,4522 % 0,29  
Frank 35,1965 35,4085 % 0,43  
Riyal 8,0008 8,0409 % 0,34  
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18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,26 23,30 % 0,66  
Platin 920,19 921,06 % 0,66  
Paladyum 975,87 980,72 % 0,66  
Brent Pet. 78,54 78,54 % 0,66  
Altın Ons 2.051,90 2.052,28 % 0,66  
Seans Raporu 18:00
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