***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
07.02.2020 18:19
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Kamuyu Aydınlatma Platformu Özet Bilgiler Bölümüne Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesinin pdf hali eklenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 20/11/2017 24/11/2017 9459
11 13/11/2017 19/07/2017 9370
1,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,31,33,34, Yeni Madde : 39,40 19/12/2014 05/01/2015 8729
3,9,12,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,33,35,36,Gecici Madde:1,2,3,4 26/05/2014 30/05/2014 8580
11 01/08/2013 07/08/2013 8380
3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,30,31,33,37 16/07/2012 20/07/2012 8116
11 17/06/2009 22/06/2009 7337
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817719
BIST