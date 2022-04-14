***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
14.04.2022 18:17
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022 dönemi faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020795
BIST
17:592.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,47
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:5914,6341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0399
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:5915,8599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0540
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:59926,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,66
|Açılış
|: 926,90
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ASUZU
|89,10
|68.860.635
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.528.184
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|95.316.888
|% 9,96
|
|ERSU
|5,53
|71.217.986
|% 9,94
|
|KENT
|193,20
|2.166.283
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,04
|8.816.748
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|33.197.143
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,30
|14.416.035
|% -6,10
|
|THYAO
|37,26
|4.864.064.711
|% 0,76
|
|GARAN
|13,69
|3.091.879.862
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.528.184
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.084.391.083
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.864.749.791
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.528.184
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|821.937.212
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|855.303.391
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,14
|1.671.021.845
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.045.143.048
|% 0,79
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6213
|14,6248
|% 0,21
|
|Euro
|15,8329
|15,8603
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,0258
|19,1212
|% -0,31
|
|Frank
|15,4522
|15,5453
|% -0,62
|
|Riyal
|3,8884
|3,9079
|% 0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-9,12
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,87
|
Seans Raporu
17:59
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17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
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Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
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17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
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17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem