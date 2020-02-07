***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 -10.144 0 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973Transferler382.981 8.953.041 -9.336.022 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.723 -298.643 -295.920 -295.920Kar Payları-1.445.804 0 -1.445.804 -1.445.804Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249Transferler12.387 -311.030 298.643 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.449 10.840.856 10.864.305 10.864.305Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.930.841 2.703.453Dönem Karı (Zararı)10.840.856 -298.643Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.840.856 -298.643Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.810.306 2.192.540Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 7.339 8.535Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.856.913 3.870.070Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.856.913 3.870.070Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.447 480.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 28.404 16.892Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.043 463.124Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.998.179 -2.166.081Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.099.709 809.556Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler577.883 4.641.762İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 577.883 4.641.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.465 -1.465İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.465 -1.465Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 718 69Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-233.779 -5.279.451İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 66.067 1.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -299.846 -5.281.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.716 1.139Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.447.712 1.447.502İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.445.802 1.445.802İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.910 1.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.930.841 2.703.453YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.521.157 -2.287.049Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8.522.978 -4.451.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.307Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0 -1.307Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Faiz2.998.179 2.166.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.445.802Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 -1.445.802YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.451.998 -1.029.398NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.451.998 -1.029.398DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.860.315 17.889.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.312.313 16.860.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 31.312.313 16.860.315Finansal Yatırımlar6 16.143.927 20.809.992Ticari Alacaklar0 577.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 577.883Diğer Alacaklar8 0 1.465İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.465Peşin Ödenmiş Giderler9 962 1.680İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler962 1.680Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 24.872 24.872ARA TOPLAM47.482.074 38.276.207TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.482.074 38.276.207DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 2.889 5.452Tesis, Makine ve Cihazlar2.889 5.452Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.007 6.783Bilgisayar Yazılımları2.007 6.783Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.896 12.235TOPLAM VARLIKLAR47.486.970 38.288.442KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 108.830 342.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlar102.858 36.791İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.972 305.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.120 9.404Diğer Borçlar8 7.280 1.454.992İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 1.445.802İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.280 9.190Kısa Vadeli Karşılıklar14 485.879 472.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.712 9.658Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar472.167 463.124ARA TOPLAM613.109 2.279.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER613.109 2.279.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 52.307 51.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar52.307 51.406TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.307 51.406TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER665.416 2.331.193ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 46.821.554 35.957.249Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 97.111 97.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.028 -7.421Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.028 -7.421Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.028 -7.421Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler395.368 382.981Yasal Yedekler15 395.368 382.981Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 5.472.191 5.783.221Net Dönem Karı veya Zararı10.840.856 -298.643TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.821.554 35.957.249TOPLAM KAYNAKLAR47.486.970 38.288.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 199.602.577 334.798.894Satışların Maliyeti16 -187.711.516 -333.597.507TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.891.061 1.201.387BRÜT KAR (ZARAR)11.891.061 1.201.387Genel Yönetim Giderleri17 -1.059.865 -1.516.335Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 9.660 16.305ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.840.856 -298.643FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.840.856 -298.643Finansman Giderleri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.840.856 -298.643Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.840.856 -298.643DÖNEM KARI (ZARARI)10.840.856 -298.643Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22 10.840.856 -298.643Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,36140000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 23.449 2.723Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.449 2.723Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.449 2.723TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.864.305 -295.920Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.864.305 -295.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817723BIST