***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 19:03
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249
Transferler
-298.643 298.643 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.800 -1.267.411 -1.263.611 -1.263.611
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -3.621 382.981 5.484.578 -1.267.411 34.693.638 34.693.638
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554
Transferler
10.840.856 -10.840.856 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.907 -4.867.085 -4.881.992 -4.881.992
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 1.121 395.368 16.313.047 -4.867.085 41.939.562 41.939.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.926.505 1.386.259
Dönem Karı (Zararı)
-4.867.085 -1.267.411
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.867.085 -1.267.411
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.270.100 2.810.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.076 1.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.208.855 2.802.993
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.208.855 2.802.993
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.169 5.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 38.329 5.668
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.840 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.318.122 -156.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.181.474 400.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.181.474 400.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -636 97
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-636 97
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -25.903 -20.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.520 914.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -102.858 -656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.662 915.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 0 -1.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-4 -1.589 -1.450.180
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.1 0 -1.445.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.589 -4.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.915.107 1.386.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.398 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.109.802 -12.094.400
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
13.109.802 -12.094.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.183.297 -10.708.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.183.297 -10.708.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.312.313 16.860.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.495.610 6.152.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.495.610 31.312.313
Finansal Yatırımlar
6 1.825.270 16.143.927
Ticari Alacaklar
7 1.181.474 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.181.474 0
Diğer Alacaklar
8 636 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
636 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.865 962
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.865 962
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.474 24.872
ARA TOPLAM
42.543.329 47.482.074
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.543.329 47.482.074
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 2.403 2.889
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.403 2.889
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.417 2.007
Bilgisayar Yazılımları
1.417 2.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.820 4.896
TOPLAM VARLIKLAR
42.547.149 47.486.970
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7-4 310 108.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.1 0 102.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 310 5.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.120 11.120
Diğer Borçlar
8 5.691 7.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.2 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.691 7.280
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 516.352 485.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 15.327 13.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 501.025 472.167
ARA TOPLAM
533.473 613.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
533.473 613.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.2 74.114 52.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
74.114 52.307
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.114 52.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
607.587 665.416
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.939.562 46.821.554
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.121 16.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.121 16.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.121 16.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
395.368 395.368
Yasal Yedekler
15 395.368 395.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 16.313.047 5.472.191
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.867.085 10.840.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.939.562 46.821.554
TOPLAM KAYNAKLAR
42.547.149 47.486.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 107.195.767 68.837.365
Satışların Maliyeti
16 -111.810.192 -69.857.525
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.614.425 -1.020.160
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.614.425 -1.020.160
Genel Yönetim Giderleri
17 -255.069 -249.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.409 2.606
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.867.085 -1.267.411
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.867.085 -1.267.411
Finansman Giderleri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.867.085 -1.267.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.867.085 -1.267.411
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.867.085 -1.267.411
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22 -4.867.085 -1.267.411
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,16220000 -0,04220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.907 3.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -14.907 3.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.907 3.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.881.992 -1.263.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.881.992 -1.263.611
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848276
BIST