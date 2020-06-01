***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249Transferler-298.643 298.643 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.800 -1.267.411 -1.263.611 -1.263.611Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 -3.621 382.981 5.484.578 -1.267.411 34.693.638 34.693.638Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554Transferler10.840.856 -10.840.856 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.907 -4.867.085 -4.881.992 -4.881.992Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 1.121 395.368 16.313.047 -4.867.085 41.939.562 41.939.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.926.505 1.386.259Dönem Karı (Zararı)-4.867.085 -1.267.411Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.867.085 -1.267.411Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.270.100 2.810.630Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.076 1.969Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.208.855 2.802.993Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.208.855 2.802.993Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler60.169 5.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 38.329 5.668Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.840 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.318.122 -156.960Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.181.474 400.542İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.181.474 400.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -636 97İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-636 97Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -25.903 -20.794Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-108.520 914.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -102.858 -656İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.662 915.042Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 0 -1.011Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-4 -1.589 -1.450.180İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.1 0 -1.445.802İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.589 -4.378Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.915.107 1.386.259Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.398 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI13.109.802 -12.094.400Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları13.109.802 -12.094.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Faiz0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.183.297 -10.708.141NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.183.297 -10.708.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.312.313 16.860.315DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.495.610 6.152.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 39.495.610 31.312.313Finansal Yatırımlar6 1.825.270 16.143.927Ticari Alacaklar7 1.181.474 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.181.474 0Diğer Alacaklar8 636 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar636 0Peşin Ödenmiş Giderler9 26.865 962İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26.865 962Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 13.474 24.872ARA TOPLAM42.543.329 47.482.074TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.543.329 47.482.074DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 2.403 2.889Tesis, Makine ve Cihazlar2.403 2.889Mobilya ve Demirbaşlar0 0Özel Maliyetler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.417 2.007Bilgisayar Yazılımları1.417 2.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.820 4.896TOPLAM VARLIKLAR42.547.149 47.486.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 310 108.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.1 0 102.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 310 5.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.120 11.120Diğer Borçlar8 5.691 7.280İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.2 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.691 7.280Kısa Vadeli Karşılıklar14 516.352 485.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.1 15.327 13.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.1 501.025 472.167ARA TOPLAM533.473 613.109TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER533.473 613.109UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14.2 74.114 52.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar74.114 52.307TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.114 52.307TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER607.587 665.416ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.939.562 46.821.554Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 97.111 97.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 1.121 16.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.121 16.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.121 16.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler395.368 395.368Yasal Yedekler15 395.368 395.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 16.313.047 5.472.191Net Dönem Karı veya Zararı-4.867.085 10.840.856TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.939.562 46.821.554TOPLAM KAYNAKLAR42.547.149 47.486.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 107.195.767 68.837.365Satışların Maliyeti16 -111.810.192 -69.857.525TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-4.614.425 -1.020.160BRÜT KAR (ZARAR)-4.614.425 -1.020.160Genel Yönetim Giderleri17 -255.069 -249.857Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.409 2.606ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.867.085 -1.267.411FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.867.085 -1.267.411Finansman Giderleri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.867.085 -1.267.411Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.867.085 -1.267.411DÖNEM KARI (ZARARI)-4.867.085 -1.267.411Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22 -4.867.085 -1.267.411Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,16220000 -0,04220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.907 3.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -14.907 3.800Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.907 3.800TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.881.992 -1.263.611Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.881.992 -1.263.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848276BIST