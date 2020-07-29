***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249Transferler12.387 -311.030 298.643 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.371 473.870 475.241 475.241Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 -6.050 395.368 5.472.191 473.870 36.432.490 36.432.490Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554Transferler536.665 10.304.191 -10.840.856 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.069 676.550 640.481 640.481Kar Payları-2.060.838 -2.060.838 -2.060.838Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 -20.041 932.033 13.715.544 676.550 45.401.197 45.401.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-549.068 -2.248.529Dönem Karı (Zararı)676.550 473.870Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)676.550 473.870Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.399.663 -1.690.431Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 2.072 3.792Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.727.917 -415.020Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.727.917 -415.020Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.041 10.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 22.084 10.891Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.043 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.686.859 -1.290.094Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.162.647 -1.031.968Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.929.750 577.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.929.750 577.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.080 -1.024İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.080 -1.024Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -14.897 -12.076Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.054.700 -147.009İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -62.280 -5.456İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.116.980 -141.553Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -3.011 -370Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.059.685 -1.449.372İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.060.838 -1.445.802İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.153 -3.570Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-560.466 -2.248.529Vergi İadeleri (Ödemeleri)11.398 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.254.487 697.888Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-432.372 -589.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Faiz1.686.859 1.287.348FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.060.838 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler-2.060.838 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.355.419 -1.550.641NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.355.419 -1.550.641DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.312.313 16.860.315DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.956.894 15.309.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 29.956.894 31.312.313Finansal Yatırımlar6 19.304.216 16.143.927Ticari Alacaklar7 2.929.750 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.929.750 0Diğer Alacaklar8 4.080 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.080 0Peşin Ödenmiş Giderler9 15.859 962İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.859 962Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 13.474 24.872ARA TOPLAM52.224.273 47.482.074TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.224.273 47.482.074DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.916 2.889Tesis, Makine ve Cihazlar1.916 2.889Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar0 0Özel Maliyetler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 908 2.007Bilgisayar Yazılımları908 2.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.824 4.896TOPLAM VARLIKLAR52.227.097 47.486.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 4.163.530 108.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar40.578 102.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.122.952 5.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.109 11.120Diğer Borçlar8 2.066.965 7.280İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.060.838 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.127 7.280Kısa Vadeli Karşılıklar14 481.561 485.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.437 13.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar463.124 472.167ARA TOPLAM6.720.165 613.109TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.720.165 613.109UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 105.735 52.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar105.735 52.307TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.735 52.307TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.825.900 665.416ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.401.197 46.821.554Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 97.111 97.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.041 16.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.041 16.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.041 16.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.033 395.368Yasal Yedekler15 932.033 395.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 13.715.544 5.472.191Net Dönem Karı veya Zararı676.550 10.840.856TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.401.197 46.821.554TOPLAM KAYNAKLAR52.227.097 47.486.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 148.383.064 100.059.150 41.187.297 31.221.785Satışların Maliyeti16 -147.108.129 -99.082.901 -35.297.937 -29.225.376TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.274.935 976.249 5.889.360 1.996.409BRÜT KAR (ZARAR)1.274.935 976.249 5.889.360 1.996.409Genel Yönetim Giderleri17 -602.159 -511.590 -347.090 -261.733Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.774 9.211 1.365 6.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)676.550 473.870 5.543.635 1.741.281FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)676.550 473.870 5.543.635 1.741.281Finansman Giderleri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)676.550 473.870 5.543.635 1.741.281Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)676.550 473.870 5.543.635 1.741.281DÖNEM KARI (ZARARI)676.550 473.870 5.543.635 1.741.281Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22 676.550 473.870 5.543.635 1.741.281Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00020000 0,00020000 0,00180000 0,00060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -36.069 1.371 -21.162 -2.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.069 1.371 -21.162 -2.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.069 1.371 -21.162 -2.429TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)640.481 475.241 5.522.473 1.738.852Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları640.481 475.241 5.522.473 1.738.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863679BIST