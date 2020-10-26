***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249Transferler12.387 -311.030 298.643 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.525 6.548.409 6.551.934 6.551.934Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 -3.896 395.368 5.472.191 6.548.409 42.509.183 42.509.183Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554Transferler536.665 10.304.191 -10.840.856 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.710 3.570.627 3.541.917 3.541.917Sermaye Arttırımı30.000.000 181.341 30.181.341 30.181.341Kar Payları-2.060.838 0 -2.060.838 -2.060.838Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 278.452 -12.682 932.033 13.715.544 3.570.627 78.483.974 78.483.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.750.526 -2.807.311Dönem Karı (Zararı)3.570.627 6.548.409Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.570.627 6.548.409Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.821.023 -8.122.801Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 3.066 5.614Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.255.804 -5.995.850Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.255.804 -5.995.850Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.938 19.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 29.981 19.544Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.043 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.589.223 -2.152.109Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.989.524 -1.232.919Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.792.428 94.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.792.428 94.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.903 894İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -5.903 894Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -7.972 -5.164Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.740.992 125.173İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -32.347 2.140İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.773.339 123.033Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -4.015 -558Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.058.850 -1.448.197İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.060.838 -1.445.802İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.988 -2.395Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.739.128 -2.807.311Vergi İadeleri (Ödemeleri)11.398Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.729.064 7.355.056Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-13.318.287 5.209.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Faiz2.589.223 2.145.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.120.503 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.181.341 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.181.341 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler-2.060.838 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.141.965 4.547.745NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.141.965 4.547.745DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.312.313 16.860.315DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.454.278 21.408.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 50.454.278 31.312.313Finansal Yatırımlar6 31.718.018 16.143.927Ticari Alacaklar7 1.792.428 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.792.428 0Diğer Alacaklar8 5.903 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.903 0Peşin Ödenmiş Giderler9 8.934 962İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.934 962Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 13.474 24.872ARA TOPLAM83.993.035 47.482.074TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.993.035 47.482.074DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.430 2.889Tesis, Makine ve Cihazlar1.430 2.889Mobilya ve Demirbaşlar0 0Özel Maliyetler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 400 2.007Bilgisayar Yazılımları400 2.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.830 4.896TOPLAM VARLIKLAR83.994.865 47.486.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 2.849.822 108.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar70.511 102.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.779.311 5.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.105 11.120Diğer Borçlar8 2.066.130 7.280İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.060.838 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.292 7.280Kısa Vadeli Karşılıklar14 480.405 485.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.281 13.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar463.124 472.167ARA TOPLAM5.403.462 613.109TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.403.462 613.109UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 107.429 52.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar107.429 52.307Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.429 52.307TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.510.891 665.416ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.483.974 46.821.554Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 278.452 97.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.682 16.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.682 16.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.682 16.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.033 395.368Yasal Yedekler15 932.033 395.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 13.715.544 5.472.191Net Dönem Karı veya Zararı3.570.627 10.840.856TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.483.974 46.821.554TOPLAM KAYNAKLAR83.994.865 47.486.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 203.902.489 123.105.565 55.519.425 23.046.415Satışların Maliyeti16 -199.329.003 -115.806.691 -52.220.874 -16.723.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.573.486 7.298.874 3.298.551 6.322.625BRÜT KAR (ZARAR)4.573.486 7.298.874 3.298.551 6.322.625Genel Yönetim Giderleri17 -1.007.653 -761.998 -405.494 -250.408Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.794 11.533 1.020 2.322ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539Finansman Gelirleri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539DÖNEM KARI (ZARARI)3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22 3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00120000 0,00220000 0,00100000 0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -28.710 3.525 7.359 2.154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.710 3.525 7.359 2.154Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.710 3.525 7.359 2.154TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.541.917 6.551.934 2.901.436 6.076.693Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.541.917 6.551.934 2.901.436 6.076.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884053BIST