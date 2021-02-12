***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249Transferler12.387 -311.030 298.643 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.449 10.840.856 10.864.305 10.864.305Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554Transferler536.665 10.304.191 -10.840.856 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.374 6.758.259 6.716.885 6.716.885Sermaye Arttırımı30.000.000 181.341 30.181.341 30.181.341Kar Payları-2.060.838 0 -2.060.838 -2.060.838Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.166 2.930.841Dönem Karı (Zararı)6.758.259 10.840.856Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.758.259 10.840.856Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.695.210 -6.810.306Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 4.028 7.339Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.406.019 -3.856.913Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.406.019 -3.856.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.288 37.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 44.331 28.404Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.043 9.043Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-51.398 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.277.109 -2.998.179Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.719 -1.099.709Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.877 577.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -27.877 577.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.439 1.465İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -5.439 1.465Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 723 718Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.673 -233.779İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.699 66.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.974 -299.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.127 1.716Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.858 -1.447.712İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 34 -1.445.802İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 82.824 -1.910Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları104.768 2.930.841Vergi İadeleri (Ödemeleri)11.398 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.370.441 11.521.157Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-19.695.949 8.522.978Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.999 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -2.999 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Temettüler51.398 0Alınan Faiz4.277.109 2.998.179FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.120.503 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.181.341 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.181.341 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriÖdenen Temettüler-2.060.838 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.866.228 14.451.998NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.866.228 14.451.998DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.312.313 16.860.315DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.178.541 31.312.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 44.178.541 31.312.313Finansal Yatırımlar6 38.245.895 16.143.927Ticari Alacaklar7 27.877 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.877 0Diğer Alacaklar8 5.439 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.439 0Peşin Ödenmiş Giderler9 239 962İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler239 962Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 13.474 24.872ARA TOPLAM82.471.465 47.482.074TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.471.465 47.482.074DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 3.867 2.889Tesis, Makine ve Cihazlar3.867 2.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 2.007Bilgisayar Yazılımları0 2.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.867 4.896TOPLAM VARLIKLAR82.475.332 47.486.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 99.157 108.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar98.159 102.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar998 5.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 12.247 11.120Diğer Borçlar8 90.138 7.280İlişkili Taraflara Diğer Borçlar34 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.104 7.280Kısa Vadeli Karşılıklar14 486.478 485.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.354 13.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar463.124 472.167ARA TOPLAM688.020 613.109TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER688.020 613.109UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 128.370 52.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar128.370 52.307TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER128.370 52.307TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER816.390 665.416ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.658.942 46.821.554Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 278.452 97.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.346 16.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.346 16.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.346 16.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.033 395.368Yasal Yedekler15 932.033 395.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 13.715.544 5.472.191Net Dönem Karı veya Zararı6.758.259 10.840.856TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.658.942 46.821.554TOPLAM KAYNAKLAR82.475.332 47.486.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 370.055.939 199.602.577Satışların Maliyeti16 -361.913.189 -187.711.516TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.142.750 11.891.061BRÜT KAR (ZARAR)8.142.750 11.891.061Genel Yönetim Giderleri17 -1.390.112 -1.059.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.621 9.660ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.758.259 10.840.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.758.259 10.840.856Finansman Giderleri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.758.259 10.840.856Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.758.259 10.840.856DÖNEM KARI (ZARARI)6.758.259 10.840.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22 6.758.259 10.840.856Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00190000 0,36140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -41.374 23.449Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.374 23.449Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.374 23.449TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.716.885 10.864.305Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.716.885 10.864.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909426BIST